Челси и Шахтер согласовали трансфер Мудрика за 100 миллионов, но сам Михаил может сорвать переход

"Пенсионеры" решительно настроены перехватить украинского вингера у Арсенала и согласились удовлетворить космические нужды Шахтера. Впрочем, сам игрок не настроен на переход в Челси.

Трансферная эпопея Михаила Мудрика близится к развязке. После феерического выступления осенью игрок Шахтера привлек к себе внимание клубов по АПЛ.

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Наиболее предметный интерес к футболисту проявляют Арсенал и Челси. Первые вели Михаила еще с лета, а теперь делают конкретные предложения Шахтеру.

Согласно последнему офферу Арсенала, "канониры" готовы заплатить за Мудрика 70 миллионов евро и еще 25 миллионов – в качестве бонусов. Тем не менее, в последний момент в переговоры вмешался Челси.

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Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, представители "синих" вылетели в Польшу ради встречи с боссами Шахтера. Как результат, Челси сделал предложение в 100 миллионов евро, которое устраивает украинский клуб.

Правда, есть преграда в виде желания самого футболиста. Мудрик давно не скрывает, что хочет играть именно за Арсенал. Поэтому сейчас руководители Челси бросят все силы, чтобы убедить самого украинца. Для этого ему готовы предложить контракт до 2030 года.

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Прогресс Мудрика в Шахтере

Ранее сообщалось, что "канониры" согласовали с Михаилом контракт с зарплатой 5,5 миллиона евро в год. Отметим, что в этом сезоне Михаил стал настоящим лидером Шахтера. В 18 матчах за дончан вингер забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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Также в 2022 году Мудрик дебютировал за сборную Украины, забив один гол в 11 встречах. Популярный портал Transfermarkt считает его самым дорогим украинцем на данный момент. Его цена достигла 40 миллионов евро.