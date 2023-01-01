Трансфер на 20 миллионов, а не иначе: Аталанта отказала Марселю в аренде Малиновского

Руслан Малиновский может остаться в Аталанте после зимнего трансферного окна-2022/2023. Клуб из Бергамо не готов отпускать украинца в аренду.

Аталанта отказала французскому Марселю в аренде Руслана Малиновского. Бергамовский клуб готов отдать украинского полузащитника только с условием трансфера. Команда из Бергамо уже даже установила ценник в 20 миллионов евро.

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Французы не могут потянуть финансовые вкусы Аталанты

Однако такую сумму точно не потянут провансальцы, которые хотели вообще арендовать футболиста сборной Украины, но были готовы за это заплатить Аталанте. Но такой вариант не устроил руководство бергамовцев.

Марсель вышел из переговоров после отказа, но продолжит следить за игрой Малиновского.

По данным Transfermarkt , контракт Малиновского рассчитан до конца июня 2023 года Однако сам Руслан сообщал, что имеет соглашение до конца 2024 года. недавно СМИ также сообщили, что Аталанта продлила контракт с украинцем и Луисом Муриэлем до 2024 года.

Ранее пресса активно сватала Малиновского еще и в английский Тоттенхэм. Также были слухи о заинтересованности украинца со стороны бывшего клуба Андрея Ярмоленко Вест Хэма.

Напомним, что 30 декабря Аталанта провела товарищеский матч против Кремы, выступающей в четвертой по силе лиге Италии. Подопечные Джана Пьера Гасперини без проблем одолели соперника 10:1, а погром начал как раз Малиновский. Руслан отличился красивым голом из-за пределов штрафной.