Малиновский близок к переезду во Францию: кто подпишет украинца
Источник:твиттер Фабрицио Романо
Лидер Аталанты и сборной Украины близок к смене клуба. Теперь главным фаворитом на хавбека считается вице-чемпион Франции
Этим летом ожидается немало трансферов украинских футболистов. Ранее Александр Зинченко сменил Манчестер Сити на Арсенал, а Брентфорд подписал Егора Ярмолюка.
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Теперь же близок к переезду в и Руслан Малиновский, которым интересуется Ноттингем Форест. Правда, интерес к игроку Аталанты есть и в других лигах. Теперь же СМИ сообщают о планах Марселя подписать украинца.
Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Журналист сообщает, что французский клуб уже на продвинутой стадии переговоров с Аталантой. Ожидается, что по соглашению в обратном направлении отправится Ченгиз Ундер.
Успехи Малиновского в Серии А
Руслан перешел в Аталанту в 2019 году из Генка. Сумма трансфера составила 13,7 миллионов евро. За три сезона украинец провел 128 матчей и забил 32 гола, отдав 25 ассистам.
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Трофеев Малиновский не добывал, но дважды выигрывал бронзу Серии А. А в сезоне 2020/2021 хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата Италии, отдав 12 результативных передач.Любопытно! В сезоне 2022/2023 Аталанта впервые за долгое время не выступит в еврокубках. Команда Джанпьеро Гасперини провалила прошлый сезон, заняв 8-е место в Серии А.