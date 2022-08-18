Малиновский близок к переезду во Францию: кто подпишет украинца

Лидер Аталанты и сборной Украины близок к смене клуба. Теперь главным фаворитом на хавбека считается вице-чемпион Франции

Этим летом ожидается немало трансферов украинских футболистов. Ранее Александр Зинченко сменил Манчестер Сити на Арсенал, а Брентфорд подписал Егора Ярмолюка.

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Теперь же близок к переезду в и Руслан Малиновский, которым интересуется Ноттингем Форест. Правда, интерес к игроку Аталанты есть и в других лигах. Теперь же СМИ сообщают о планах Марселя подписать украинца.

Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Журналист сообщает, что французский клуб уже на продвинутой стадии переговоров с Аталантой. Ожидается, что по соглашению в обратном направлении отправится Ченгиз Ундер.