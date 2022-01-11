Трансфер Калитвинцева: Десна подала ноту протеста на переход футболиста в Александрию

Александрия представила пятерых футболистов, которые стали новичками команды. Среди них и полузащитник Владислав Калитвинцев. Но пока игрок не может подписать контракт с новым клубом из-за проблем с Десной.

Проблемы Десны

Черниговскую команду во время зимнего перерыва уже покинуло немало игроков. Среди них мог быть и Владислав Калитвинцев. 10 января его представили как игрока Александрии вместе еще с четырьмя футболистами. Однако на каких условиях полузащитник перешел к ним – не указали. Как и не указали никаких деталей о подписанном контракте.

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По данным FanDay соглашение между Десной и Калитвинцем не было расторгнуто. Поэтому он и дальше остается игроком черниговского клуба.

Калитвинцев пытался расторгнуть соглашение из-за задолженности по зарплате за два месяца. Но заявление подал в начале 2022 года, тогда как выплаты производятся в середине месяца – то есть заранее досрочно. И никакого решения о расторжении контракта от соответствующих комитетов УАФ также не поступало.

Возмущение Десны

Десна возмущена тем, что игрок, который не находился в статусе свободного агента, проводил переговоры с другим клубом, а этот клуб уже объявил о его подписании, не проинформировав черниговцев в письменной форме.

В связи с этим Десна намерена бороться за права на своего футболиста — подана нота протеста в виде специально подготовленных писем Десны в Александрию и в адрес футболиста. Дело будет рассматриваться юристами.

Реакция Александрии

Руководство Александрии считает, что эту ситуацию должна решить Десна с Калитвинцевым самостоятельно, без их привлечения.

"Нужно, чтобы Десна сама решала с футболистом. Мы не имеем к этому отношения. Это не наша компетенция. Десна с футболистом имеет какие-то взаимоотношения, и им необходимо их решить", – рассказал генеральный директор Александрии Дмитрий Китаев.