В авиакатастрофе в Броварах пострадала маленькая спортсменка, занимавшаяся каратэ

22 января 2023, 10:50
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Источник:

Спортивный Комитет Украины

Трагедия в Броварах унесла жизни 14 человек. В числе пострадавших оказались маленькие дети, которые вместе с родителями утром шли в дошкольное учебное заведение.

Утро среды 18 января стало черным для всей Украины. В авиакатастрофе в Броварах погибло руководство МВД, а также люди, оказавшиеся в эпицентре трагедии.

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Пострадавшая девочка занималась каратэ

Среди пострадавших была маленькая спортсменка Алиса Оксюта. 5-летняя девочка занималась киокушинкой каратэ в местной секции.

Утром, 18 января, она вместе с мамой шла к центральному входу детского сада "Родничок". В этот момент с неба начал падать вертолет. Чтобы защитить свою дочь, мать прикрыла ее своим телом.

Девочка с мамой сильно пострадала от ожогов – обгорели руки и лицо. Первую помощь они получили в реанимации ожогового центра, а сейчас готовятся к перелету в Австрию.

Внимание! Поддержать семью потерпевшей Алисы можно по реквизитам. Карта папы Алисы: 5168 1801 0224 4347; 4441114443965437 – Оксюта Вячеслав.

Аттестационный комитет Киевской областной федерации Киокушинкай Карате принял решение присвоить Алисе Оксюты пояс 9 кю.

Трагедия в Броварах

  • Утром 18 января в городе Бровары Киевской области упал вертолет ЕС-225 Super Puma.
  • В результате трагедии погибли 14 человек, среди них – 1 ребенок. Кроме того, пострадали 25 человек, из них – 11 детей.
  • На борту вертолета находились 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство МВД, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
  • Вертолет упал рядом с детсадом, где на тот момент находились 73 ребенка.
  • В настоящее время следствие прорабатывает причины падения вертолета.
  • В СБУ есть несколько версий трагедии: нарушение правил полета и неисправность самого вертолета, также не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.
Автор: Сергій Шаховець