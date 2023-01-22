В авиакатастрофе в Броварах пострадала маленькая спортсменка, занимавшаяся каратэ

Трагедия в Броварах унесла жизни 14 человек. В числе пострадавших оказались маленькие дети, которые вместе с родителями утром шли в дошкольное учебное заведение.

Утро среды 18 января стало черным для всей Украины. В авиакатастрофе в Броварах погибло руководство МВД, а также люди, оказавшиеся в эпицентре трагедии.

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Пострадавшая девочка занималась каратэ

Среди пострадавших была маленькая спортсменка Алиса Оксюта. 5-летняя девочка занималась киокушинкой каратэ в местной секции.

Утром, 18 января, она вместе с мамой шла к центральному входу детского сада "Родничок". В этот момент с неба начал падать вертолет. Чтобы защитить свою дочь, мать прикрыла ее своим телом.

Девочка с мамой сильно пострадала от ожогов – обгорели руки и лицо. Первую помощь они получили в реанимации ожогового центра, а сейчас готовятся к перелету в Австрию.

Поддержать семью потерпевшей Алисы можно по реквизитам. Карта папы Алисы: 5168 1801 0224 4347; 4441114443965437 – Оксюта Вячеслав.

Аттестационный комитет Киевской областной федерации Киокушинкай Карате принял решение присвоить Алисе Оксюты пояс 9 кю.

Трагедия в Броварах