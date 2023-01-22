В авиакатастрофе в Броварах пострадала маленькая спортсменка, занимавшаяся каратэ
Источник:Спортивный Комитет Украины
Трагедия в Броварах унесла жизни 14 человек. В числе пострадавших оказались маленькие дети, которые вместе с родителями утром шли в дошкольное учебное заведение.
Утро среды 18 января стало черным для всей Украины. В авиакатастрофе в Броварах погибло руководство МВД, а также люди, оказавшиеся в эпицентре трагедии.
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Пострадавшая девочка занималась каратэ
Среди пострадавших была маленькая спортсменка Алиса Оксюта. 5-летняя девочка занималась киокушинкой каратэ в местной секции.
Утром, 18 января, она вместе с мамой шла к центральному входу детского сада "Родничок". В этот момент с неба начал падать вертолет. Чтобы защитить свою дочь, мать прикрыла ее своим телом.
Девочка с мамой сильно пострадала от ожогов – обгорели руки и лицо. Первую помощь они получили в реанимации ожогового центра, а сейчас готовятся к перелету в Австрию.Внимание! Поддержать семью потерпевшей Алисы можно по реквизитам. Карта папы Алисы: 5168 1801 0224 4347; 4441114443965437 – Оксюта Вячеслав.
Аттестационный комитет Киевской областной федерации Киокушинкай Карате принял решение присвоить Алисе Оксюты пояс 9 кю.
Трагедия в Броварах
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области упал вертолет ЕС-225 Super Puma.
- В результате трагедии погибли 14 человек, среди них – 1 ребенок. Кроме того, пострадали 25 человек, из них – 11 детей.
- На борту вертолета находились 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство МВД, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
- Вертолет упал рядом с детсадом, где на тот момент находились 73 ребенка.
- В настоящее время следствие прорабатывает причины падения вертолета.
- В СБУ есть несколько версий трагедии: нарушение правил полета и неисправность самого вертолета, также не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.