Ранок середи 18 січня став чорним для всієї України. В авітрощі в Броварах загинуло керівництво МВС, а також люди, які опинилися в епіцентрі трагедії.

До теми Прикрила дитину собою: мама та донечка в реанімації після авіатрощі в Броварах

Постраждала дівчинка займалася карате

У числі постраждалих була маленька спортсменка Аліса Оксюта. 5-річна дівчинка займалася кіокушинкай карате у місцевій секції.

Вранці, 18 січня, вона разом з мамою йшла до центрального входу дитячого садочка "Джерельце". У цей момент з неба почав падати гелікоптер. Щоб захистити свою доньку, мати прикрила її своїм тілом.

Дівчинка з мамою сильно постраждали від опіків – обгоріли руки та обличчя. Першу допомогу вони отримали в реанімації опікового центру, а нині готуються до перельоту в Австрію.

Увага! Підтримати родину потерпілої Аліси можна за реквізитами. Картка тата Аліси: 5168 1801 0224 4347; 4441114443965437 – Оксюта В’ячеслав.

Атестаційний комітет Київської обласної федерації Кіокушинкай Карате прийняв рішення присвоїти Алісі Оксюті пояс 9 кю.

Трагедія в Броварах