Ранок середи 18 січня став чорним для всієї України. В авітрощі в Броварах загинуло керівництво МВС, а також люди, які опинилися в епіцентрі трагедії.
До теми Прикрила дитину собою: мама та донечка в реанімації після авіатрощі в Броварах
Постраждала дівчинка займалася карате
У числі постраждалих була маленька спортсменка Аліса Оксюта. 5-річна дівчинка займалася кіокушинкай карате у місцевій секції.
Вранці, 18 січня, вона разом з мамою йшла до центрального входу дитячого садочка "Джерельце". У цей момент з неба почав падати гелікоптер. Щоб захистити свою доньку, мати прикрила її своїм тілом.
Дівчинка з мамою сильно постраждали від опіків – обгоріли руки та обличчя. Першу допомогу вони отримали в реанімації опікового центру, а нині готуються до перельоту в Австрію.
Атестаційний комітет Київської обласної федерації Кіокушинкай Карате прийняв рішення присвоїти Алісі Оксюті пояс 9 кю.
Трагедія в Броварах
- Вранці 18 січня у місті Бровари, що у Київській області, впав гелікоптер ЕС-225 Super Puma.
- В результаті трагедії загинуло 14 людей, серед них – 1 дитина. Окрім того, постраждало 25 осіб, з них – 11 дітей.
- На борту гелікоптера перебували 6 осіб оперативної групи МВС, включаючи керівництво МВС, а також 3 члени екіпажу ДСНС.
- Вертоліт впав поруч із дитсадком, де на той момент перебували 73 дитини.
- Наразі слідство опрацьовує причини падіння гелікоптера.
- В СБУ є кілька версій трагедії: порушення правил польоту та несправність самого гелікоптера, також не виключають умисних дій щодо знищення вертольоту.