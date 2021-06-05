Тоттенхэм отказал Антонио Конте

Итальянский тренер Антони Конте после того, как привел Интер к победе в Серии А, никак не может найти новое место работы на следующий сезон. Вслед за мадридским Реалом трудоустроить Конте отказался лондонский Тоттенхэм.

Конте – не интересен Тоттенхэму

Бывший главный тренер Интера Антонио Конте не возглавит Тоттенхэм. По данным журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, лондонский клуб больше не заинтересован в его приглашении.

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Одна из причин решения Тоттенхэма отказать Конте – у сторон были серьезные разногласия по финансовым условиям сделки. Об этом отмечает инсайдер Фабрицио Романо.

Также сообщалось, что у Конте появились сомнения в перспективах "шпор", поэтому он планировал отклонить предложение клуба.

По информации Джанлуки Ди Марцио, Конте намерен взять паузу в работе.