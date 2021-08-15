Манчестер Сити Зинченко стартовал в чемпионате Англии с сенсационного поражения Тоттенхэма
15 августа 2021 , 20:37Читати новину українською
Источник:24 канал
В Лондоне на поле стадиона "Тоттенхэм Хотспур" состоялся матч 1 тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский Тоттенхэм и Манчестер Сити. Победу одержали подопечные Нуну Эшпириту Санту.
Тоттенхэм – МанСити 1:0
Гол: Сон, 55
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Единственный мяч в матче был забит на 55-й минуте, когда Лукас Моура отдал передачу на Бергвейна, тот разогнал атаку и отдал вправо на Сона, который сместился ближе к центру и с левой пробил в дальний угол, забив первый мяч Тоттенхэма в сезоне.
Всего через три минуты Бергвейна вывели один на один с кипером Сити, но голландец пробил мимо. Матч так и завершился минимальной победой хозяев.
- Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 79-й минуте и результативными действиями не отметился.