Манчестер Сити Зинченко стартовал в чемпионате Англии с сенсационного поражения Тоттенхэма

В Лондоне на поле стадиона "Тоттенхэм Хотспур" состоялся матч 1 тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский Тоттенхэм и Манчестер Сити. Победу одержали подопечные Нуну Эшпириту Санту.

Тоттенхэм – МанСити 1:0

Гол: Сон, 55

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Единственный мяч в матче был забит на 55-й минуте, когда Лукас Моура отдал передачу на Бергвейна, тот разогнал атаку и отдал вправо на Сона, который сместился ближе к центру и с левой пробил в дальний угол, забив первый мяч Тоттенхэма в сезоне.

Всего через три минуты Бергвейна вывели один на один с кипером Сити, но голландец пробил мимо. Матч так и завершился минимальной победой хозяев.