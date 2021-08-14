Манчестер Сити начнет защиту звания чемпиона Англии 15 августа в центральном матче 1 тура АПЛ против Тоттенхэма. Посмотреть поединок можно в Украине.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч АПЛ

В Украине матчи английской Премьер-лиги транслируются телеканалы Setanta Sports и Setanta Sports +. В Украине игру Тоттенхэм – Манчестер Сити покажет Setanta Sports.

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Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити начнется в 18:30. Трансляция на телеканале Setanta Sports стартует в 18:25.

Где найти канал Setanta Sports?

В Украине каналы Setanta Sports и Setanta Sports+ есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive, стоимость которой 109 гривен в месяц.

Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Оптимальная" (190 гривен в месяц).

Setanta Sports и Setanta Sports+ предлагают смотреть спортивные мероприятия прямо на своем сайте. Подписка в месяц составляет 3 доллара.