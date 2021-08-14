Тоттенхем – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч АПЛ

В Україні матчі англійської Прем'єр-ліги транслюються телеканали Setanta Sports та Setanta Sports +. В Україні гру Тоттенхем – Манчестер Сіті покаже Setanta Sports.

До теми Перший том-матч сезону в АПЛ: хто переможе у поєдинку Тоттенхем – Манчестер Сіті

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті розпочнеться о 18:30. Трансляція на телеканалі Setanta Sports стартує о 18:25.

Де знайти канал Setanta Sports?

В Україні канали Setanta Sports та Setanta Sports + є відразу на декількох платформах. На Oll.tv канал доступний за підпискою oll inclusive, вартість якої 109 гривень на місяць.

Для перегляду каналі на платформі Megogo потрібно мати підписку "Оптимальна" (190 гривень на місяць).

Setanta Sports та Setanta Sports + пропонують дивитися спортивні події безпосередньо на своєму сайті. Підписка на місяць складає 3 долари.