19 июня "Тоттенхэм" на домашнем поле принимает "Манчестер Юнайтед" в 30 туре АПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Через три месяца чемпионат Англии все-таки вернулся. В среду состоялись два перенесенных поединка 28 тура, в которых "Астон Вилла" разошлась миром с "Шеффилд Юнайтед", а "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал".

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Подопечные Сульшера идут на 5 месте, отставая от "Челси" всего на три балла. А вот у команды из Лондона дела немного хуже – 8 место. Правда, плотность в таблице позволяет "шпорам" рассчитывать на место в топ-четверке, ведь их отставание от того же "Челси" составляет 7 очков. К тому же, потенциальная еврокубковая дисквалификация "Манчестер Сити" позволит пройти в Лигу чемпионов и пятой команде.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция