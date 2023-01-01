Черный день для Лондона: Тоттенхэм и Челси сенсационно потеряли очки в матчах АПЛ – видео голов

Команда Антонио Конте без шансов уступила Астон Вилли, вылетев из топ-четверки. В свою очередь, Челси не удалось переиграть аутсайдера чемпионата Англии.

Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2

Голы: Буэндия, 50, Дуглас Луиз, 73.

В чемпионате Англии по футболу завершился 18 тур АПЛ. На первый день нового года было вынесено два матча с участием лондонских команд, пишет 24 канал.

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Тоттенхэм после осечки с Брентфордом принимал Астон Виллу. Команда из Бирмингема при Унае Эмере обыграла МЮ и Брайтон, но уступила Ливерпулю в прошлом туре.

Впрочем, с подопечными Конте у вилланов получилось куда лучше. Если первый тайм получился равным, то после гола Буэндия Тоттенхэм посыпался. Львиная судьба вины в этом пропущенном голе лежит на Уго Льорисе, который только что вернулся после серебряного ЧМ.

После дальнего выстрела МакГинна Уго не удержал мяч и подарил его Уоткинсу. Тот сбросил под удар Буэндия, расстрелявшего угол ворот Льориса. После этого игра пошла по плану Астон Виллы, забившей второй раз на 73 минуте после классной комбинации Макгинна и Дугласа Луиза.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Астон Вилла:

Ноттингем Форест – Челси 1:1

Голы: Орье, 63 – Стерлинг, 16

Поражение не позволило "шпорам" защитить четвёртое место, пропустив туда Манчестер Юнайтед. Также потерял очки и Челси, который не смог переиграть на выезде Ноттингем Форест.

Для подопечных Поттера все начиналось неплохо. После выстрела Пулишича Хаверц умудрился пяткой пробить в перекладину. Первым на добивании сыграл Стерлинг.

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Впрочем, хозяева сумели выровнять игру и восстановить паритет во втором тайме. После подачи с углового скорее всех в штрафной отреагировал Орье, который расстрелял в упор Аррисабалагу.

После этого матча "лондонцы" остаются на восьмом месте, но имеют игру в запасе, чтобы обойти Фулхэм. В свою очередь Ноттингем поднялся на 18 место и уступает Вест Хэму только по разнице мячей.

Видеообзор матча Ноттингем Форест – Челси: