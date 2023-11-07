Мудрик помог Челси разгромить Тоттенхэм в лондонском дерби с парадом отмененных голов: видео

У поединка лондонских команд Тоттенхэма и Челси был особый подтекст для главного тренера "синих" Маурисио Печеттино. В последнем поединке 11 тура АПЛ встречались бывшая и нынешняя команды аргентинца.

Тоттенхэм – Челси 1:4

Голы: Кулусевский, 6 – Палмер, 35, Джеексон, 75, 90+5, 90+8

Удаления: Ромеро, 33, Удоги, 55

Украинский легионер Челси Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Маурисио Почеттино решил не рисковать своим любимцем, только восстановившимся от повреждения, пишет 24 Канал.

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Два удаления и бенефис Джексона

На 6-й минуте встречи хавбек "шпор" Деян Кулусевский с помощью рикошета отправил мяч в сетку ворот Санчеса. Голкипер "синих" был бессилен помочь своей команде.

Сразу же форвард Тоттенхэма Сон Хин Мин отправил второй мяч в сетку ворот Челси. Однако арбитр с помощью ВАР отменил гол. В общей сложности за весь матч рефери пришлось еще трижды отменять голы из-за нарушения правил. Однако эти неудачи не останавливали футболистов.

На 33-й минуте первого тайма состоялся момент, повлиявший на конечный результат матча. Защитник "шпор" Ромеро нарушил правила в штрафной, заработав для Челси пенальти, а себе удаление. Палмер с отметки восстановил паритет в матче.

В начале второго тайма Удоги оставил Тоттенхэм в девятером. Почеттино отреагировал на ход событий на поле заменами, выпустив Мудрика.

Концовка матча стала бенефисом форварда "синих" Николаса Джексона. Сенегалец оформил хет-трик, принеся победу своей команде со счетом 4:1. Михаил Мудрик отыграл 32 минуты, но результативными действиями не отличился.

Благодаря этой победе Челси набрал 15 очков и поднялся на 10 место.

Тоттенхэм остался на втором месте в АПЛ с 26 пунктами в активе.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Челси