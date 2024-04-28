Сверхважная победа: Арсенал без Зинченко одолел Тоттенхэм в лондонском дерби

В воскресенье, 28 апреля, состоялся матч 35-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Арсеналом. Для продолжения борьбы за чемпионство "канонирам" нужна была только победа.

Тоттенхэм– Арсенал 2:3

Голы: Ромеро, 64, Сон, 87 (пенальти)– Гейбьерг, 15 (автогол), Сака, 27, Говерц, 38

Главный тренер Арсенала Микель Артета оставил Александра Зинченко на скамье запасных. В последнее время украинец потерял место в основном составе, пишет 24 Канал.

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Голевая феерия в лондонском дерби

Гости довольно быстро повели в счете. После розыгрыша углового датский хавбек "шпор" Гейберг головой переправил мяч в собственные ворота.

Тоттенхэм ответил отличным моментом с участием Ромеро. Аргентинец пробил головой, но мяч только проверил на прочность перекладину.

А уже на 27-й минуте встречи голкипер Тоттенхэм Викарио второй раз доставал шаровидного из сетки ворот. Букайо Сака получил остроумный пас от Кая Гаверца и в одно касание пробил по воротам.

До перерыва "канониры" довели счет до разгромного. Активный Гаверц точным ударом головой завершил угловой розыгрыш.

Казалось, что игра сделана. Однако иного мнения были хозяева поля. На 64-й минуте Ромеро поймал голкипера Арсенала и ударом издали сократил отставание.

Противостояние достигло апогея на 87-й минуте. Игрок "канониров" грубо сыграл в штрафной и арбитр назначил пенальти. Сон Хин Мин свел преимущество Арсенала к минимуму.

В последние минуты матча Тоттенхэм почти не покидал половину поля соперника. Однако команда Артеты выстояла и сохранила победный счет.

Арсенал продолжает лидировать в АПЛ. "Канониры" опережают МанСити на 4 балла, но у "горожан" еще две игры в запасе.

Тоттенхэм ухудшил свои шансы на попадание в топ-четверку. Отставание от Астон Виллы составляет уже 7 зачетных пунктов.

Видеообзор матча Тоттенхэм– Арсенал