Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии
В пятницу, 18 июня, "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках 30 тура чемпионата Англии. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.
Поединок "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" состоится в пятницу, 19 июня. Начало игры в 22:15, сообщает 24 канал.
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Где смотреть игру
Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).
Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.
Интрига матча
Подогревает интерес к матчу то, что "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" ведут борьбу за попадание в топ-4.
Место в этой зоне позволяет сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
Сейчас между командами разница в четыре очка в пользу "красных дьяволов", которые занимают четвёртую позицию.
Также интригу придает тот факт, что лондонцев возглавляет экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Муориньо.