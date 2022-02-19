Тотальное уничтожение: украинец Задорожный завоевал два золота на чемпионате Европы

Максим Задорожный получил две золотые награды на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу. Украинец выиграл сразу семь противостояний на континентальном первенстве.

Украинец взял "золото" в двух дивизионах

Чемпионат Европы проходит в Риме с 14 февраля, сообщает 24 канал. Борец украинской Лиги TMS Задорожный боролся в тяжелом весе.

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В рамках своего дивизиона Максим провел три встречи, в одной из которых боролся с земляком Дмитрием Перникозом, взявшим бронзовую медаль.

Задорожный одержал победу в трех противостояниях. Финальный поединок закончил досрочно – болевым приемом.

По правилам федерации, все призеры могут заявиться в абсолютную весовую категорию, которую сделал Максим.

Задорожный провел четыре схватки и победил у всех досрочно, обеспечив себе второе золото.

Я зарегистрировался на этот турнир еще в ноябре и с нетерпением ждал его. Тщательно готовился, а готовлюсь я всегда к тому, что буду побеждать. Чемпионат Европы IBJJF – важная ступень в моей спортивной карьере и золото на этом турнире многое для меня означает,

– прокомментировал украинец победу.



Максим Задорожный / Фото TMS



Максим Задорожный / Фото TMS