Топовый европейский клуб заинтересовался "вундеркиндом" Шахтера Мудриком
Источник:Sport1.de
Михаил Мудрик продолжает попадать в шорт-лист трансферов европейских клубов. Левый вингер Шахтера заинтересовал немецкий Байер.
Еще один клуб Европы заинтересовался талантом Шахтера
Леверкузенский Байер стал в один ряд с другими европейскими клубами, интересующимися талантливым футболистом группы атаки "горняков". Немецкий клуб занимается укомплектованием состава, его усилением, чтобы с обновленной командой начать новый сезон.
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Отметим, что в сезоне-2021/2022 Байер идет третьим в турнирной таблице Бундеслиги. Байер опережает ближайшего конкурента на три очка – 58 против 55 у Фрайбурга. Леверкузенская команда сражается за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.
Впереди у Байера два поединка – против Хоффенхайма и Фрайбурга, который станет ключевым.
Трансфер Мудрика оценивается в 20 миллионов евро.Подробности. Контракт Мудрика с донецким клубом рассчитан до конца декабря 2026 года.
Из-за войны украинские клубы попали в сложную ситуацию, поэтому вынуждены отпускать своих футболистов, продавая их в другие команды. Такой ситуацией может воспользоваться любой клуб, который бросил глаз на вингера "горняков".
Напомним, что в последнем благотворительном матче Шахтера против Хайдука Мудрик получил повреждение. Однако даже травма не помешала Михаилу приехать в расположение сборной Украины. Уже во время подготовки к игре против Шотландии игрок донецкого клуба пройдет медицинское обследование, где будет установлена серьезность его повреждения.
Что известно о Михаиле Мудрике
- Михаил Мудрик – питомец донецкого Шахтера. В январе 2021 года присоединился к главной команде "горняков".
- До этого футболист уже успел поиграть в аренде – в киевском Арсенале и черниговской Десне.
- За это время уже успел сорвать овации болельщиков Реала на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге чемпионов.
- В сезоне-2021/2022 Мудрик отыграл в футболке "горняков" 19 поединков, в которых забил 2 гола и сделал 9 ассистов.
- По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет всего четыре миллиона евро. Однако Шахтер захочет выручить за талантливого питомца гораздо больше.
- Ранее сообщалось, что Мудрик покинул расположение Шахтера ради контракта с английским Брентфордом. Но в донецкой команде быстро опровергли данную информацию.