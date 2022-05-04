Топовый европейский клуб заинтересовался "вундеркиндом" Шахтера Мудриком

Михаил Мудрик продолжает попадать в шорт-лист трансферов европейских клубов. Левый вингер Шахтера заинтересовал немецкий Байер.

Еще один клуб Европы заинтересовался талантом Шахтера

Леверкузенский Байер стал в один ряд с другими европейскими клубами, интересующимися талантливым футболистом группы атаки "горняков". Немецкий клуб занимается укомплектованием состава, его усилением, чтобы с обновленной командой начать новый сезон.

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Отметим, что в сезоне-2021/2022 Байер идет третьим в турнирной таблице Бундеслиги. Байер опережает ближайшего конкурента на три очка – 58 против 55 у Фрайбурга. Леверкузенская команда сражается за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.

Впереди у Байера два поединка – против Хоффенхайма и Фрайбурга, который станет ключевым.

Трансфер Мудрика оценивается в 20 миллионов евро.

. Контракт Мудрика с донецким клубом рассчитан до конца декабря 2026 года.

Из-за войны украинские клубы попали в сложную ситуацию, поэтому вынуждены отпускать своих футболистов, продавая их в другие команды. Такой ситуацией может воспользоваться любой клуб, который бросил глаз на вингера "горняков".

Напомним, что в последнем благотворительном матче Шахтера против Хайдука Мудрик получил повреждение. Однако даже травма не помешала Михаилу приехать в расположение сборной Украины. Уже во время подготовки к игре против Шотландии игрок донецкого клуба пройдет медицинское обследование, где будет установлена ​​серьезность его повреждения.

Что известно о Михаиле Мудрике