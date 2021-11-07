Топ-матч в Бразилии завершился массовой дракой игроков из-за картонных гробов: видео

Провокация, которая привела к драке

Интернасьонал с минимальным счетом дома переиграл Гремио – 1:0. Победный гол на 40-й минуте забил бывший игрок Шахтера и капитан команды Тайсон.

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Фанаты Интернасьонала на протяжении всего матча размахивали баннерами в виде гробов. Это был намек в сторону соперников на то, что Гремио в этом сезоне вылетит во вторую по силе лигу Бразилии.

Такую провокацию после поединка поддержали и игроки Интернасьонала – бегали с картонными гробами по футбольному полю. Все это не понравилось футболистам гостевой команды, которые побежали выразить свое недовольство. Между игроками завязалась массовая схватка.

Видео драки игроков на поле

Только правоохранительные органы сумели остановить драку на газоне. Главный арбитр встречи показал двум игрокам красные карточки – До Насименто и Кортес.