В топ-100 ни одной женщины: опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года

Портал Sportico представил рейтинг спортсменов с наибольшим заработком за календарный 2023 год. В топ-100 нашлось место представителям из 25 стран.

Всего в нем представлено 8 видов спорта. Тотальную доминацию имеет баскетбол – 40 из 100 атлетов.

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Роналду и Месси в топ-3

Общий доход сотни самых высокооплачиваемых спортсменов за 2023 год составил 5.4 миллиарда долларов (4.2 – зарплаты и призовых, 1.2 – дополнительные выплаты).

Возглавил рейтинг португальский футболист Аль-Насра Криштиану Роналду, он заработал 275 миллионов долларов в 2023 году и более, чем в 2 раза превзошел своего вечного конкурента Лионеля Месси. Аргентинец, выступающий за Интер Майами, замкнул тройку рейтинга с заработанными 130 миллионами. Между ними расположился испанский гольфист Джон Рам – 203 миллиона.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года

Криштиану Роналду (футбол) – 275 миллионов долларов Джон Рам (гольф) – 203 Лионель Месси (футбол) – 130 130 Леброн Джеймс (баскетбол) – 125.7 Килиан Мбаппе (футбол) – 125 Неймар (футбол) – 121 Стефен Карри (баскетбол) – 98.9 Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 88.4 Кевин Дюрент (баскетбол) – 86.9 Патрик Магоумс (американский футбол) – 84.3.

Полный список топ-100 здесь.

. В сотню спортсменов с самыми высокими доходами не попала ни одна женщина. Действующая третья ракетка мира теннисистка Коко Гафф заработала больше всех среди спортсменок – 22.7 миллиона долларов, но это почти на 10 миллионов меньше, чем Дерек Чарр из НФЛ, который, заработав 33.5 миллиона, замкнул рейтинг топ-100.