Когда мяч не хочет идти в ворота: АПЛ опубликовала самые эпичные промахи сезона-2023/2024

Болельщики со всего мира любят футбол за его динамику, зрелище, атмосферу и красивые голы. Впрочем, иногда игроки даже самого высокого уровня допускают ошибки, которые приводят к еще большему обсуждению и интересу людей, которые далеки от игры номер один на планете.

Подводя итоги кампании-2023/2024 пресс-служба Английской Премьер-лиги сделала подборку самых удивительных промахов. В нее вошли 10 нереализованных моментов, которые очень сложно объяснить, с учетом класса футболистов.

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Топ-10 нереализованных моментов в АПЛ

Так, в частности, не реализовали фантастические шансы забить лучший бомбардир Эрлинг Холанд и форвард сборной Англии Олли Уоткинс. Что интересно. как шутят в сети, даже сюда не попал нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес, который теряет очень много больших голевых моментов.

Смотрите видео невероятных промахов в АПЛ сезона-2023/2024

Напомним. что розыгрыш Английской Премьер-лиги-2023/2024 закончился 19 мая. В ожесточенной борьбе, которая продолжалась до последнего тура чемпионство завоевал Манчестер Сити. Вылетели же из лиги – Лутон, Бернли и Шеффилд Юнайтед.