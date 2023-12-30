Мяч Зинченко в стиле "кунг-фу" вошел в лучшие головы Арсенала в 2023 году: яркое видео

Лондонский Арсенал готовится к последнему матчу в 2023 году. В клубе уже подводят итоги года, насыщенного победами, поражениями и красивыми голами "канониров".

Лондонский клуб собрал подборку десяти лучших председателей команды в 2023 году. В топ-10 нашлось место Александру Зинченко.

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Отличие, несмотря на плохую игру украинца

В этом сезоне Зинченко принял участие в 24 поединках за Арсенал, в которых забил гол и отдал ассист. Именно этот единственный мяч украинца вошел в топ-10 лучших голов "канониров" в 2023-м, несмотря на нестабильные выступления украинца в текущем сезоне-2023/2024.

Свой пока единственный гол Зинченко забил в ворота Бернли и еще и в стиле каратэ.

Топ-10 лучших голов Арсенала в 2023-м: смотрите видео

Отметим, что если после перехода в Арсенал украинец стал одним из лидеров коллектива, то в текущем сезоне Зинченко вообще не удивляет. Одни болельщиков "канониров" превратились в хейт и порцию критики. Чего стоит только реакция фанатов после прошедшего матча лондонцев, в котором команда Зинченко проиграла дома Вест Хэму 0:2. А Александр показал свою из самых плохих игр в футболке "канониров".

После этой игры болельщики лондонского клуба попросили Микеля Артету посадить украинского футболиста на скамью запасных или вообще избавиться от украинца. Напомним, что у Зинченко есть контракт с "канонирами" до конца июня 2026 года.

31 декабря Арсенал проведет свою последнюю игру в 2023 году. В этот день "канониры" будут гостить на поле Фулхэма. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Арсенал подходит к матчу 20-го тура АПЛ-2023/2024 в статусе второй команды турнирной таблицы. Но это до поединков прямых конкурентов "канониров" - МанСити и Астон Виллы. Подопечные Артеты набрали уже 40 очков. Фулхэм с 21 баллом сейчас идет 13-м.