"Для меня это особенная игра": словак с украинскими корнями поделился ожиданиями от матча

Игрок сборной Словакии Томаш Суслов поделился ожиданиями от матча с Украиной. Футболист имеет украинские корни.

В пятницу, 21 июня, Украина сыграет поединок со Словакией. Матч состоится в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

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Томаш Суслов о матче с Украиной

Игрок сборной Словакии отметил, что это будет особенная игра для него.

Да, мой отец – украинец, и для меня это будет особенная игра. Но я словак, я буду бороться за Словакию и приложу все усилия, чтобы выиграть этот матч. Первую игру украинцы проиграли, поэтому будут настроены на второй матч. Уверен, что нам не будет легче (чем против Бельгии – 24 канал),

– рассказал Суслов.

Также он добавил, что команда должна выложиться на 100% и показать такой же уровень производительности, как в игре против Бельгии.

Обратите внимание, что поединок Украины против Словакии начнется в 16:00 по киевскому времени.