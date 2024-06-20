У п'ятницю, 21 червня, Україна зіграє поєдинок зі Словаччиною. Матч відбудеться в межах другого туру групового етапу Євро-2024.

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Томаш Суслов про матч з Україною

Гравець збірної Словаччини зазначив, що це буде особлива гра для нього.

Так, мій батько – українець, і для мене це буде особлива гра. Але я словак, я буду боротися за Словаччину і докладу всіх зусиль, щоб виграти цей матч. Першу гру українці програли, тож будуть налаштовані на другий матч. Впевнений, що нам не буде легше (ніж проти Бельгії – 24 канал),

– розповів Суслов.

Також він додав, що команда повинна викластись на 100% і показати такий само рівень продуктивності, як у грі проти Бельгії.

Зверніть увагу, що поєдинок України проти Словаччини розпочнеться о 16:00 за київським часом.