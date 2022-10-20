Защитник Динамо попал в расширенный список своей сборной на ЧМ-2022 в Катаре

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера может отправиться со сборной Польши на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Футболист попал в расширенный список команды.

Тренерский штаб сборной Польши объявил расширенный список игроков, которые могут отправиться на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. Всего в списке 47 игроков. Среди них и защитник Томаш Кендзера.

Он может стать единственным игроком из чемпионата Украины, который выступит за свою национальную сборную на ЧМ-2022. А Динамо за это участие получит немалые средства от ФИФА.

Детальнее Динамо может получить немалую сумму за участие Кендзеры на ЧМ-2022

Правда, это пока расширенный список игроков. А уже 10 ноября сборная Польши объявит окончательный перечень из 26 футболистов, которые отправятся в Катар.

Кендзера в 2022 году постоянно вызывался в сборную Польши. Но ни разу в поле за команду так и не вышел.

Это впервые, когда на чемпионат мира в заявках команд будет 26 футболистов. До этого в финальную заявку попадали 23 игрока. Однако в этот раз правило решили изменить. Среди причин – чтобы избежать излишней нагрузки на футболистов. Ведь чемпионат мира состоится посреди футбольного сезона. Да и климат в Катаре тоже может нанести вред футболистам.