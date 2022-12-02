Футболист сборной Германии намекнул на возможное окончание карьеры после фиаско на ЧМ-2022

Поединок против Коста-Рики стал последним для сборной Германии на чемпионате мира-2022 по футболу. "Бундестим" завершил групповой раунд победой, но не пробился в плей-офф Мундиаля.

На чемпионате мира-2022 в Катаре подопечные Ганс-Дитера Флика получили максимально все результаты – поражение от Японии (1:2), ничья с Испанией (1:1) и победа над Коста-Риком (2:4) . "Бундестим" с 4 очками и на третьем месте в группе "Е" прощается с Мундиалем-2022.

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Мюллер: Не знаю, что будет дальше

После поединка нападающий Томас Мюллер заговорил о возможном окончании карьеры в сборной Германии. Футболисту сложно полагать, что будет в будущем.

Игрок Баварии расстроен невыходом в плей-офф ЧМ-2022.

Это катастрофа для нас. Не знаю, что будет дальше, но если это мой последний матч за сборную Германии, то я хочу сказать, что был невероятно счастлив играть за национальную команду. У нас были отличные моменты. Досадно, что все так получилось, а наша победа никак не повлияла на выход из группы,

– сказал футболист.

Карьера Мюллера в сборной Германии