Футболист сборной Германии намекнул на возможное окончание карьеры после фиаско на ЧМ-2022
Источник:Sky Sports
Поединок против Коста-Рики стал последним для сборной Германии на чемпионате мира-2022 по футболу. "Бундестим" завершил групповой раунд победой, но не пробился в плей-офф Мундиаля.
На чемпионате мира-2022 в Катаре подопечные Ганс-Дитера Флика получили максимально все результаты – поражение от Японии (1:2), ничья с Испанией (1:1) и победа над Коста-Риком (2:4) . "Бундестим" с 4 очками и на третьем месте в группе "Е" прощается с Мундиалем-2022.
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Мюллер: Не знаю, что будет дальше
После поединка нападающий Томас Мюллер заговорил о возможном окончании карьеры в сборной Германии. Футболисту сложно полагать, что будет в будущем.
Игрок Баварии расстроен невыходом в плей-офф ЧМ-2022.
Это катастрофа для нас. Не знаю, что будет дальше, но если это мой последний матч за сборную Германии, то я хочу сказать, что был невероятно счастлив играть за национальную команду. У нас были отличные моменты. Досадно, что все так получилось, а наша победа никак не повлияла на выход из группы,
– сказал футболист.
Карьера Мюллера в сборной Германии
- В течение карьеры Томас выступал в разных возрастных группах сборной Германии. За главную команду "бундестим" дебютировал 3 марта 2010 года. Произошло это в товарищеском матче против Аргентины, в котором немцы минимально уступили сопернику (0:1).
- Всего за почти 12 лет в сборной сыграл 121 поединок, в которых забил 44 гола и сделал 40 результативных передач. Также заработал 5 желтых карточек.
- На ЧМ-2022 провел 3 неполных поединка, но не отличился голевыми действиями.
- В 2014 году вместе со сборной Германии стал чемпионом мира в Бразилии.