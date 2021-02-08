В США разыграли Супербоул LV. Титул выиграла команда Тампа-Бэй Бакканирс, разгромившая Канзас-Сити Чифс. А главным героем матча стал квотербек победителей Том Брэди.

Этот матч привлек к себе много внимания. Впервые в истории матч проходил на стадионе одного из финалистов. Счастливчиком стала Тампа, а игра состоялась на Raymond James Stadium.

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И главной стала дуэль между двумя квотербеками – Томом Брэди из Тампы и Патриком Махоумсом из Канзас-Сити. Первому – 43 года, и он шесть раз побеждал в финалах Супербоула. А для американского футбола лицо Брэди – легендарное, на уровне Криштиану Роналду в футболе.

Что касается Махоумса, то он тоже звезда. И самая высокооплачиваемая со своим контрактом на 503 миллиона долларов за 10 лет. Но лишь с одной победой в Супербоуле.

Но Брэди в этом сезоне сделал то, что мало кому удавалось до него. В 2020 году он ушел из Нью-Ингленд Патриотс, с которыми шесть раз выигрывал Супербоул, и где провел всю свою карьеру. И перешел в Тампу, которая одержала лишь одну победу в Супербоуле, а в плей-офф не выходила с 2007 года. И перешел не сам. Из-за него свою карьеру восстановил его не менее известный партнер Роб Гронковски, который в 2019 году ушел из спорта.

Несмотря на все ожидания, равного боя не произошло. Еще на большой перерыв команды ушли при счете 21: 6. А к концу матча на табло было 31:9. Игроки Канзас-Сити не смогли занести ни одного тачдауна и набрали всего 9 очков (3 забитых филд-гола). Зато Брэди сделал 21 точную передачу с 29 на 201 ярд, а также заработал три тачдауна. Поэтому именно его и признали лучшим игроком.

Для Брэди это седьмая победа в Супербоуле. Столько не имеет ни один клуб. Те же Нью-Ингленд Патриотс имеют лишь шесть побед, которые и одержали с квотербеком. Столько же – Питтсбург Стилерз.