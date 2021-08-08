Олимпиада-2020 в Токио официально закончилась: фото с церемонии закрытия

Олимпийские игры-2020 в Токио официально завершены. В воскресенье, 8 августа, прошла церемония закрытия Олимпиады-2020.

Олимпийские игры 2020 стартовали 23 июля. И продолжались 16 дней. 8 августа были разыграны последние медали. После чего началась церемония закрытия.

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Сначала состоялся парад знаменосцев своих стран. В Украине эту честь доверили спортсменке Людмиле Лузан, которая принесла Украине две награды – серебро и бронзу.



Знаменосцы на закрытие Олимпиады-2020 / Фото Getty Images

На Олимпиаде-2020 сборная Украины завоевала одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей. Всего с 19 медалями украинцы заняли 44 место в общем медальном зачете.

Уже после этого состоялся и парад атлетов, когда вышли и остальные спортсмены, которые еще оставались в Токио (из-за карантинных ограничений спортсмены могли прибыть за 5 дней до выступления, и покинуть Японию через два дня).



Украинская сборная во время закрытия Олимпиады-2020 / Фото Getty Images

Особое внимание среди украинских олимпийцев привлекала гимнастка Кристина Пограничная. На церемонии закрытия она тоже поразила присутствующих своей гибкостью.



Кристина Пограничная во время церемонии закрытия Олимпиады / Фото Getty Images

Когда олимпийцы уже собрались на стадионе, организаторы провели визуальное шоу, показав "дух спортсмена, который соревнуется".

Далее последовало музыкальное выступление о "повседневной жизни в Токио".

Традиционно во время церемонии состоялось и награждение. Свои медали получили участники марафонов. Традиционно здесь не было равным представителям Кении. Среди мужчин чемпионом стал Элиуд Кепчоге, а среди женщин – Перес Джепчирчир.

Награждали не только спортсменов. Поблагодарили организаторов и волонтеров, которые работали на Олимпиаде. Их было более 7 тысяч.

Еще одна часть церемонии – передача олимпийского флага городу, который следующим будет принимать игры. В 2024 году это будет Париж. Гимн Франции по этому случаю исполнили в разных уголках мира, в том числе и в космосе на саксофоне. А на Эйфелевой башне вывесили огромный флаг с олимпийскими кольцами и надписью Paris 2024.

После этого выступил президент МОК Томас Бах. И объявил о закрытии Олимпийских игр 2020. А после этого погас и олимпийский огонь.

Но уже 24 августа в Токио стартуют Паралимпийские игры.