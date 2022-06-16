Трудно что-нибудь сказать, – олимпийский чемпион Абраменко оправдал молчание атлетов с России

Олимпийский чемпион Александр Абраменко прокомментировал молчание российских спортсменов о войне в Украине. Он неоднозначно высказался о поведении атлетов из страны-агрессора.

Абраменко: Я понимаю его

Украинский фристайлист отметил, что его поддержал только один спортсмен из России – Илья Буров. Украинец и россиянин поднимались на пьедестал Олимпийских игр в 2018 и 2022 годах.

До речі Росіяни не мають права говорити, що ми братні народи, – олімпійський чемпіон Абраменко

Большой резонанс вызвали фотографии из Игр в Пхенчхане, где Абраменко и Буров занимались на пьедестале. Болельщики осуждали представителя Украины, отмечая войну между Россией и Украиной.

В Китае же случилась похожая история, однако инициатором этих объятий стал Буров.

"С одной стороны, как спортсмена спортсмена, могу понять. Что творит твое государство, ты, может, не поддерживаешь, но сказать ничего не можешь. Конечно, трудно потерять все соревнования.

С другой стороны, как-то нужно дать понять, что это ненормально – то, что делает твоя страна, и вы все вместе должны за это отвечать", – отметил Александр.

Единственный спортсмен, который мне позвонил – это Илья Буров. Россиянин. Я его обниму, то он меня на эмоциях. Он звонил, я рассказывал ему, что происходит. Он тоже понимает это все, но ничего поделать не может. Я понимаю его. Наверное, трудно что-то сказать, то, что надо. Если у человека есть желание, то есть. Если нет, то что я могу сделать,

– заявил Абраменко.

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