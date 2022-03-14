Тяжело думать о футболе, когда российская армия ежедневно убивает украинцев, – Ярмоленко
Источник:Sky Sports
Украинский вингер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота Астон Виллы в рамках 29-го тура АПЛ.
В интервью он рассказал, что не смог сдержать эмоций, поскольку не перестает думать о страшной ситуации в Украине.
К слову Вест Хэм выразил поддержку Украине и Андрею Ярмоленко
Для меня это было очень эмоционально, потому что вы знаете ситуацию в моей стране. Мне очень тяжело в этот момент думать о футболе, потому что ежедневно в моей стране Российская армия убивает украинцев. Это было так эмоционально. Я не знаю, что сказать,
– признался Ярмоленко.
"Я просто скажу спасибо своим одноклубникам, которые поддерживают меня все время, каждый день. Спасибо болельщикам Вест Хэма, которые поддерживают Украину и украинский народ. Также спасибо британцам, мы чувствуем вашу поддержку", – добавил украинский футболист.
Что известно о голе Ярмоленко
- Андрей Ярмоленко забил первый гол для себя за Вест Хэм в АПЛ в этом сезоне. Произошло это на 70-й минуте игры против Астон Виллы.
- Голевую передачу на Ярмоленко отдал алжирец Саид Бенрахма. После забитого гола Андрей упал на колени и не смог сдержать эмоций.