Тяжело думать о футболе, когда российская армия ежедневно убивает украинцев, – Ярмоленко

Украинский вингер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота Астон Виллы в рамках 29-го тура АПЛ.

В интервью он рассказал, что не смог сдержать эмоций, поскольку не перестает думать о страшной ситуации в Украине.

К слову Вест Хэм выразил поддержку Украине и Андрею Ярмоленко

Для меня это было очень эмоционально, потому что вы знаете ситуацию в моей стране. Мне очень тяжело в этот момент думать о футболе, потому что ежедневно в моей стране Российская армия убивает украинцев. Это было так эмоционально. Я не знаю, что сказать,

– признался Ярмоленко.

"Я просто скажу спасибо своим одноклубникам, которые поддерживают меня все время, каждый день. Спасибо болельщикам Вест Хэма, которые поддерживают Украину и украинский народ. Также спасибо британцам, мы чувствуем вашу поддержку", – добавил украинский футболист.

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