Титулованный дзюдоист Хаммо вторично встретился в лоб с войной в Украине
Источник:XSPORT
Титулованный дзюдоист Яков Хаммо высказал свое мнение по поводу войны в Украине. Спортсмен озабочен судьбой нашей страны в будущем.
Хаммо: Война это очень страшно
Для 27-летнего украинского дзюдоиста эта война 2022 стала уже второй в жизни. Яков Хаммо уже переживал эти эмоции в 2014-м, когда российские войска напали на Донбасс.
Стоит прочесть "Зомбированные" россияне обливают грязью Белодид, которая показывает правду о войне в Украине
Отметим, что Яков Хаммо – уроженец Донецкой области.
В 2014 году спортсмену пришлось уехать из зоны боевых действий. Хаммо сложно описать словами свои эмоции, которые он испытывает от очередного нападения России на Украину.
Война это страшно... я каждый день молю Бога, чтобы как можно больше людей осталось в сохранности. Честно, я очень переживаю из-за войны и не знаю, что будет дальше. Страшно за наше будущее, но хочется верить, что мы сможем остановить врага и выиграем войну,
– сказал Хаммо.
Что известно о Якиве Хаммо
- Яков Хаммо – чемпион Европы среди юниоров, бронзовый призер юниорского чемпионата мира.
- В 2015 году стал третьим в весовой категории более 100 кг на Первых Европейских играх.
- В 2016-м привез золотую награду из турнира Grand-Slam по дзюдо в Баку. В этом же году стал победителем чемпионата Европы к 23 годам.
- В Будапеште в 2021 получил "бронзу".