Титулованный дзюдоист Хаммо вторично встретился в лоб с войной в Украине

Титулованный дзюдоист Яков Хаммо высказал свое мнение по поводу войны в Украине. Спортсмен озабочен судьбой нашей страны в будущем.

Хаммо: Война это очень страшно

Для 27-летнего украинского дзюдоиста эта война 2022 стала уже второй в жизни. Яков Хаммо уже переживал эти эмоции в 2014-м, когда российские войска напали на Донбасс.

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Отметим, что Яков Хаммо – уроженец Донецкой области.

В 2014 году спортсмену пришлось уехать из зоны боевых действий. Хаммо сложно описать словами свои эмоции, которые он испытывает от очередного нападения России на Украину.

Война это страшно... я каждый день молю Бога, чтобы как можно больше людей осталось в сохранности. Честно, я очень переживаю из-за войны и не знаю, что будет дальше. Страшно за наше будущее, но хочется верить, что мы сможем остановить врага и выиграем войну,

– сказал Хаммо.

Что известно о Якиве Хаммо