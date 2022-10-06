Титулованный биатлонист упрекнул главу МОК за возможное возвращение россиян в соревнования

Недавно глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что россияне и белорусы смогут вернуться в мировой спорт. Однако есть одно "но".

Чтобы вернуться к международной арене, россияне и белорусы должны осудить войну и действия своих стран. И только тогда их смогут вернуть в мировой спорт, заверил Бах .

Для восстановления тренировочного центра зимних видов спорта в Чернигове проведут аукцион

Самуэльсон: Многие российские спортсмены позировали с Путиным

Титулованный шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон считает, что возвращение россиян и белорусов будет неуместным. Поскольку за последние полгода ничего не изменилось, они как молчали, так и продолжают это делать. А некоторые вообще поддерживают кровавую войну на территории Украины.

"Я считаю, что это вообще смешная дискуссия. Большинство людей считали, что отстранение – это хорошо, когда россиянам запретили выступать прошлой весной. С тех пор ничего не изменилось – ничего, что оправдывало бы изменение решения".

Но потом оказалось, что несколько русских спортсменов по другим видам спорта, высказывали очень пророссийские мнения. Для распространения пропаганды употреблялся спорт.

Многие российские спортсмены позировали с Путиным, и мы знаем, что многие спортивные лидеры в России очень близки к политической власти в стране", – подчеркнул шведский биатлонист.

Бах был лучшим другом России

Самуэльсон считает, что Бах заинтересован в сотрудничестве с россиянами.

Волнует, что все чаще начинают ставить вопрос о том, что исключение россиян не является правильным. FIS открыт для участия россиян на чемпионате мира. А президент МОК Томас Бах… Он был лучшим другом России во время допингового скандала, а теперь и во время войны. Интересно, что он получил за то, что соблюдал пророссийскую линию, к которой всегда возвращается. Я думаю, что это очень странно,

– добавил Бах.

После 24 февраля большинство Международных федераций отстранили спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой.