Титулованная украинская борчиха Ткач во второй раз стала мамой

Чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Юлия Ткач во второй раз стала мамой. Украинская спортсменка родила сына.

Пополнение в семье спортсменки

Опытная борчиха сообщила радостное известие в своих соцсетях. Юлия Ткач теперь стала мамой двух сыновей.

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Украинка выложила фотографию после родов и коротко подписала фото. Поклонники и друзья спортсменки поздравили Юлию и ее семью с пополнением.

Привет мир! 27.11.2021. Теперь я мама двух сыночков,

– прокомментировала борчиха.

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