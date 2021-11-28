Титулованная украинская борчиха Ткач во второй раз стала мамой
28 ноября 2021 , 13:50Читати новину українською
Источник:фейсбук Юлии Ткач
Чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Юлия Ткач во второй раз стала мамой. Украинская спортсменка родила сына.
Пополнение в семье спортсменки
Опытная борчиха сообщила радостное известие в своих соцсетях. Юлия Ткач теперь стала мамой двух сыновей.
Интересно узнать Многократная чемпионка мира Овчинникова рассказала, почему не покинет Украину
Украинка выложила фотографию после родов и коротко подписала фото. Поклонники и друзья спортсменки поздравили Юлию и ее семью с пополнением.
Привет мир! 27.11.2021. Теперь я мама двух сыночков,
– прокомментировала борчиха.
Кто такая Юлия Ткач: главные достижения
- Юлия Ткач – чемпионка мира и Европы, призер этих турниров по вольной борьбе. Победительница и призер Европейских игр-2019 в весовой категории до 62 килограммов.
- В 2014 году выиграла чемпионат мира после возвращения из декретного отпуска. Соревнования проходили в Ташкенте (Узбекистан).
- На Олимпиаде-2020 не участвовала. До этого трижды выступала на Олимпийских играх, но на пьедестал не поднималась.