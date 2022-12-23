Лидерка сборной Норвегии по биатлону возобновила подготовку к этапам Кубка мира
Источник:VG.no
Титулованная норвежская биатлонистка Тириль Экхофф вернулась в тренировочный процесс. Олимпийская чемпионка пропустила старт сезона из-за проблем со здоровьем.
Радостную новость для поклонников Тириль Экхофф сообщил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан. Однако еще рано говорить о возвращении к выступлениям на этапах Кубка мира. Биатлонистка только начинает тренировочный процесс, ведь пропустила летнее собрание команды.
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Возвращение, которого все так ждали
Тириль тренируется, но еще не готова к соревнованиям,
– сказал Ботнан.
Напомним, что Экхофф пропустила старт сезона-2022/2023 из-за проблем, возникших после перенесенного коронавируса, поэтому взяла паузу в профессиональной карьере. Также у Тириль были проблемы со сном. Норвежку поддержала другая титулованная биатлонистка из Италии Доротея Вирер, тоже раньше имевшая проблемы со сном.
В отсутствие Экхофф лидерство в женской команде Норвегии взяла на себя Ингрид-Ландмарк Тандреволд.
Отметим, что сборная Норвегии поддержала украинских биатлонистов и Украину на соревнованиях после февраля. На одежде норвежцев были сине-желтые сердечки и флаги.
Исключением не стала Тириль Экхофф, заявлявшая, что думает об украинском народе. Она не понимала, как она веселится, соперничает, пока украинские биатлонисты находятся под постоянными обстрелами.
- В своей карьере Экхофф получила все, о чем только мечтает каждый биатлонист – "золото" чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр. На Олимпиаде Тириль торжествовала дважды в смешанной эстафете. Норвежка разве что мечтает об индивидуальном олимпийском "золоте", ведь "серебро" и "бронзу" у Экхоффа уже есть.
- В ее активе много наград на этапах Кубка мира.
- В предыдущем сезоне-2021/2022 заняла 11 место в общем зачете.