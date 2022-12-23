Лидерка сборной Норвегии по биатлону возобновила подготовку к этапам Кубка мира

Титулованная норвежская биатлонистка Тириль Экхофф вернулась в тренировочный процесс. Олимпийская чемпионка пропустила старт сезона из-за проблем со здоровьем.

Радостную новость для поклонников Тириль Экхофф сообщил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан. Однако еще рано говорить о возвращении к выступлениям на этапах Кубка мира. Биатлонистка только начинает тренировочный процесс, ведь пропустила летнее собрание команды.

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Возвращение, которого все так ждали

Тириль тренируется, но еще не готова к соревнованиям,

– сказал Ботнан.

Напомним, что Экхофф пропустила старт сезона-2022/2023 из-за проблем, возникших после перенесенного коронавируса, поэтому взяла паузу в профессиональной карьере. Также у Тириль были проблемы со сном. Норвежку поддержала другая титулованная биатлонистка из Италии Доротея Вирер, тоже раньше имевшая проблемы со сном.

В отсутствие Экхофф лидерство в женской команде Норвегии взяла на себя Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

Отметим, что сборная Норвегии поддержала украинских биатлонистов и Украину на соревнованиях после февраля. На одежде норвежцев были сине-желтые сердечки и флаги.

Исключением не стала Тириль Экхофф, заявлявшая, что думает об украинском народе. Она не понимала, как она веселится, соперничает, пока украинские биатлонисты находятся под постоянными обстрелами.