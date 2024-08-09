Ирина Коляденко в финале Олимпиады-2024

В пятницу, 9 августа, состоялись полуфиналы Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе. В одном из них украинка Ирина Коляденко соревновалась против представительницы Кыргызстана Айсулы Тыныбековой.

Тинибекова – Коляденко 2:9

Айсулуу Тыныбекова является серебряным призером Олимпиады-2020, а Ирина Колянденко бронзовый призер турнира в Токио. Борцов ожидала ожесточенная борьба за место в финале Олимпиады-2024, пишет 24 канал.

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Взяла реванш за Токио-2020

В четвертьфинале Ирина Коляденко одолела представительницу Болгарии Биляну Дудову со счетом 7:3, хотя сначала минимально уступала ей.

С Тинибековой Коляденко уже встречалась в полуфинале Олимпиады-2020 и тогда украинка уступила сопернице.

Поединок Тинибековой и Коляденко начался спокойно и ни одна из соперниц не рисковала идти в атаку. Впоследствии Ирина Коляденко после видеоповтора, по решению судей, выиграла челлендж и получила два балла.

После перерыва Тинибекова сумела успешно атаковать и сравнять счет, выйдя вперед. Затем украинка снова вышла вперед после удачного перехвата.

Под конец боя Коляденко провела успешную контратаку, положив свою соперницу. Счет стал 2:8. Но впоследствии Тинибекова получила предупреждение и еще один балл заработала украинка. Коляденко вышла в финал Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе.

Отметим, что финал состоится 10 августа. Соперница Ирины Коляденко определится позже.