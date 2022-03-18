Тимощук – вообще г***дон, Ордец не знаю, где спрятался, – Богданов об изменниках Украины

Футболист Колосса Андрей Богданов одним из первых присоединился к украинской армии. Игрок прокомментировал молчание Анатолия Тимощука и Ивана Ордеца, работающих во враждебной России.

Богданов: Бог им судья

Центральный полузащитник Колоса не смог обойти сторону отсутствие реакции "патриотов" Украины Анатолия Тимощука и Ивана Ордеца. Оба украинских футболиста не комментируют войну в родной стране и "кормят" Россию.

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Бог им судья. Тимощук – это вообще г**дон. Насчет Ордеца я не знаю, что он думает, куда пропал и где спрятался. В ситуации, когда твоя страна попала в такое трагическое положение, люди показывают свою сущность. После того, как они ведут себя и как помогают друг другу, многое становится понятно. Следовательно, бог им судья. Он их накажет,

– сказал Богданов.

Игрок ковалевского клуба вспомнил Тимощуку, как тот бегал после матча с сине-желтым флагом и бился в грудь со словами, какой он к патриот кости.

"Одна вещь, когда человек разрисовывается в цвета украинского флага, бегает с флагом и кричит, каков он суперпатриот, как это делал Тимощук… Эти действия – не показатель патриотизма", – рассказал Андрей.

Богданову сложно описать Тимощука словами. Андрей даже не может таких "псевдопатриотов" назвать гнилыми. Футболист Колоса согласился со словами эксдинамовца Александра Алиева, тоже вступившего в терроборону.

Вернидуб – правильный пример

Футболист поставил в пример бывшего тренера Зари Юрия Вернидуба. Наставник бросил работу в молдавском Шерифе, вернулся в Украину, чтобы защищать родную страну от захватчиков.

Совсем другое дело – Юрий Николаевич Вернидуб, покинувший Шериф и вступивший в ВСУ. Огромное уважение к нему и другим людям, которые сейчас помогают Украине. Независимо от того, кто это – тероборона, воины, стоящие на передовой или люди, занимающиеся гуманитарной помощью. Низкий поклон им всем,

– ответил Богданов.

Многие футболисты и тренеры стали в защиту Украины – Андрей Богданов, Александр Алиев, Олег Лужный, Владимир Бессонов, Михаил Кополовец, Юрий Вернидуб и другие.

Напомним, что Ордец смог лишь изложить пост об ужасной войне в Волновахе. Но продолжает играть в России. Анатолий Тимощук тоже не решил не брать пример с покинувшего страну-агрессора Андрея Воронина и Ярослава Ракицкого.