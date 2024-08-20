Передумала заканчивать карьеру: шведская биатлонистка вернется к соревнованиям

Тильда Йоханссон объявила о возвращении в биатлон. Спортсменка вернется к соревнованиям в сезоне-2024/2025 Кубка мира.

В январе 2024 года Тильда Йоханссон объявила о приостановлении спортивной карьеры. Причиной стала усталость от соревнований, которая сказалась на ее психологическом состоянии.

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Тильда Йоханссон возобновляет выступления

Спортсменка отметила, что решение о возвращении в биатлон далось ей тяжело и она до сих пор сомневается.

Снова влюбляться в спорт, в котором ты вырос, было трудно и этот процесс еще продолжается. В нем есть свои взлеты и падения с травмами, недостатками, тревогой перед выступлением и всем, что находится между ними. Еще 7 месяцев назад я была на 98% уверена, что больше никогда не буду соревноваться в биатлоне. Поэтому то, что я соревнуюсь на этих выходных, для меня на самом деле сумасшествие. Я упорно работаю над тем, чтобы снова найти свое истинное понимание этого вида спорта. Иногда я люблю его, а иногда мне хочется, чтобы я вообще не знала о существовании биатлона. Благодарна за прогресс моей команде и всем, кто меня окружает, кто продолжает верить в меня, даже когда я не верю,

– рассказала Йоханссон.

Отметим, что Тильда была обладательницей Большого хрустального глобуса в сезоне-2022/2023. Также она является призером чемпионата Европы 2023 года, где она получила два "серебра" и одну командную бронзовую медаль.