У січні 2024 року Тільда Йоганссон оголосила про призупинення спортивної кар'єри. Причиною стала втома від змагань, яка позначилася на її психологічному стані.

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Тільда Йоганссон відновлює виступи

Спортсменка зазначила, що рішення про повернення у біатлон далося їй важко і вона досі сумнівається.

Знов закохуватися в спорт, у якому ти виріс, було важко і цей процес ще триває. У ньому є свої злети і падіння з травмами, недоліками, тривогою перед виступом і всім, що знаходиться між ними. Ще 7 місяців тому я була на 98% впевнена, що більше ніколи не буду змагатися в біатлоні. Тому те, що я змагаюся на цих вихідних, для мене насправді божевілля. Я наполегливо працюю над тим, щоб знову знайти своє справжнє розуміння цього виду спорту. Іноді я люблю його, а іноді мені хочеться, щоб я взагалі не знала про існування біатлону. Вдячна за прогрес моїй команді і всім, хто мене оточує, хто продовжує вірити в мене, навіть коли я не вірю,

– розповіла Йоганссон.

Відзначимо, що Тільда була володаркою Великого кришталевого глобуса у сезоні-2022/2023. Також вона є призеркою чемпіонату Європи 2023 року, де вона здобула два "срібла" та одну командну бронзову медаль.