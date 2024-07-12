Отрывается на полную: конкурент Лунина едва не прибил человека тортом – эпическое видео
12 июля 2024, 18:42Читати новину українською
Источник:Ushuaïa Ibiza Official
Тибо Куртуа сейчас отдыхает на Ибице. На концерте американского певца он швырнул торт в толпу людей, которые пришли на событие.
Тибо Куртуа не попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2024. Именно поэтому голкипер Реала решил отдохнуть по полной перед стартом нового сезона.
Читайте также Едва не выиграл Золотой мяч: легенда Реала и Интера обвиняется в торговле наркотиками
Куртуа развлекается на Ибице
Бельгиец пришел на концерт американского исполнителя Стива Аоки и побывал на сцене. Куртуа дали большой торт, который он швырнул в толпу зрителей.
Один из посетителей был вынужден увернуться, чтобы его не прибило.
Тибо Куртуа бросает торт: смотрите видео
Отметим, что Тибо Куртуа поддержал Андрея Лунина после неудачной игры сборной Украины против Румынии.