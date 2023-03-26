Куртуа получил травму в сборной Бельгии: Лунин снова может стать основным вратарем Реала

Украинский вратарь Андрей Лунин является дублером в составе мадридского Реала. Но в этом сезоне он получил несколько шансов выйти на поле и сыграть. Очередной такой случай может снова быть из-за травмы Тибо Куртуа.

Лунин в этом сезоне сыграл 11 матчей за Реал. 10 из них были из-за того, что травмы получил Тибо Куртуа. Именно благодаря этому украинец дважды сыграл в Лиге чемпионов, и на Клубном чемпионате мира был основным голкипером.

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Но когда Куртуа здоров, то именно Лунин находится в запасе. Однако после матчей сборных в отборе на Евро-2024 Лунин снова может вернуться в основу Реала.

В пятницу, 24 марта, Бельгия на выезде разгромила Швецию. Именно за бельгийцев выступает Куртуа и он отыграл весь матч. Но уже утром в воскресенье, 26 марта, Куртуа вынужден был покинуть расположение сборной Бельгии. Причиной стало повреждение, которое он получил – у него растяжение мышцы.

Сколько времени понадобится Куртуа для восстановления – пока неизвестно. Свой следующий матч Реал проведет уже в воскресенье, 2 апреля, когда принимает Вальядолид. А на 5 апреля у "сливочных" запланирован ответный матч против Барселоны в полуфинале Кубка Испании.

Еще до этого у сборной Бельгии запланирован товарищеский матч против Германии 28 марта.