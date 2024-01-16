Месси, Гвардиола и автор фантастической бисеклеты: все победители FIFA The Best Awards 2023

Определились все победители ежегодной футбольной премии FIFA The Best Awards 2023. Церемония награждения прошла в Лондоне.

В понедельник, 15 января, в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим по итогам сезона под названием The Best FIFA Football Awards 2023. Победители определялись в десяти номинациях, сообщает 24 канал.

Читайте также Футбол на пороге больших перемен: Суперлига объявила формат предстоящего турнира

Лучший футболист года

Одноклубник украинца Сергея Кривцова Лионель Месси стал лучшим футболистом 2023 года. Форвард Интер Майами и сборной Аргентины опередил Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинга Холанда (Манчестер Сити).

Лионель Месси / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучшая футболистка года

Награду лучшей футболистки года получила Айтана Ботмани (Барселона, сборная Испании).

Айтана Ботмани / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучшая команда по версии ФИФА

Мужская сборная: Куртуа – Уокер, Стоунз, Диаш – Бернарду, Беллингем, де Брюйне – Холанд, Мбаппе, Месси, Винисиус.

Символическая сборная 2023 в женском футболе.

Лучший тренер (мужской футбол)

Бесспорным победителем номинации лучшего тренера 2023 стал наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола. Испанец вместе с "горожанами" выиграл пять трофеев за год: АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира.

Пеп Гвардиола / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучший тренер (женский футбол)

Награду в этой номинации получила Сарин Вигман (сборная Англии).

Сарина Вигман / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучший вратарь (мужчины)

Награду лучшему голкиперу в 2023 году вручили игроку Манчестер Сити Эдерсону. Бразилец вместе со своим клубом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.

Эдерсон / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучший вратарь (женщины)

Награду лучшего голкипера у женщин получила Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед).

Мэри Эрпс / twitter.com/FIFAWorldCup

Премия Пушкаша за лучший гол

Награду за самый красивый гол получил футболист Гильерме Мадруг из Ботафого. Бразилец выполнил невероятную бисиклету, забив за Ботафого гол-красавец ударом через себя!

Гильерме Мадруга / FIFAWorldCup

Гол в исполнении Гильерме Мадруги: смотрите видео

Приз ФИФА за честную игру

Сборная Бразилии получила награду FIFA Fair Play Award.

Футболисты сборной Бразилии / FIFAWorldCup

FIFA Fan Award 2023

Премию FIFA Fan Award получил фанат аргентинской команды Атлетико Колон, бравший с собой на матч очень маленького ребенка.

Фанат команды Атлетико Колон / twitter.com/FIFAWorldCup