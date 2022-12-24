Месть за провал на ЧМ-2022: экс-тренер сборной Бразилии был ограблен на улице Рио-де-Жанейро

Тете стал жертвой нападения во время прогулки по бразильскому городу. Кроме утраченного украшения, коуч выслушал упреки на неудачу на Мундиале в Катаре.

В воскресенье, 18 декабря, завершился очередной чемпионат мира по футболу. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в сумасшедшем финале одолела французов в серии пенальти.

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Главным фаворитом Мундиаля считалась сборная Бразилии. Впрочем, подопечные Тите вылетели в четвертьфинале от хорватов, обыгравших "селесао" в серии пенальти.

После этого тренер подал в отставку. На днях с Тите случилась неприятная ситуация. Во время утренней прогулки по Рио-де-Жанейро на специалиста было совершено нападение.

Преступник сорвал с шеи 61-летнего тренера ожерелье, после чего упрекнул назад в провале Бразилии на ЧМ-2022 и скрылся в неизвестном направлении. Пока полиция не нашла вора.

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Напомним, что Тите возглавлял "селесао" шесть лет. За это время он брал с командой золото и серебро Копа Америка и дважды вылетал в четвертьфиналах чемпионатов мира. Всего на счету тренера 81 матч у руля сборной Бразилии – 61 победа, 13 ничьих и 7 поражений.