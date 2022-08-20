Оформил дубль и нарвался на критику тренера: экс-игрок Шахтера зажигает в Европе – видео голов

Вингер Тете постепенно закрепляется в основе Лиона. В матче против Труа бразилец забил дважды и отдал ассист, что помогло его команде одержать уверенную победу.

Лион – Труа 4:1

Голы: Ляказетт, 3, Тальяфико, 46, Тете, 49, Тете, 75 – Тардье, 39.

В пятницу, 19 августа, стартовал 3-й тур чемпионата Франции. В первом поединке гейм-уика сошлись один из местных грандов Лион и аутсайдер турнира Труа

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Для фаворита не стало проблемой одержать уверенную победу со счетом 4:1. Героем встречи стал экс-игрок Шахтера Тете, пишет 24 канал.

Бразилец вышел в стартовом составе и отличился тремя результативными действиями. Во время второго гола Лиона Тете ассистировал на Тальяфико, а затем забил третий и четвертый голы, оформив дубль.

Видеообзор матча Лион – Труа:

При этом бразилец еще и получил небольшую порцию критики от тренера команды Петера Босса. Он заявил, что выступление экс-вингера Шахтера не было чем-то особенным.

Для меня выступление Тэте не было фантастическим, просто нормальным. Он забил два гола, но может играть гораздо лучше. Для вингера он обладает важными качествами, забивает голы и отдает ассистам. В этом он может достичь куда большего.

– сказал Петер Босс.

Положение Лиона

Клуб завоевал две победы в двух матчах. В первой игре подопечные Босса обыграли дома Аяччо (2:1). Эти две виктории позволили "ткачам" догнать ПСЖ в турнирной таблице.

Напомним, что Лион провалил прошлый сезон, заняв 8 место в Лиге 1. Это оставило клуб без еврокубков на сезон 2022/2023.