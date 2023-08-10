Очередная потеря Шахтера: экс-лидер "горняков" стал игроком турецкого гранда

Чемпион турецкой Суперлиги Галатасарай объявил о подписании бразильского вингера Тете. Один из самых дорогих игроков Шахтера воспользовался специальным правилом ФИФА, чтобы покинуть "горняков".

23-летний Тете был одним из главных активов донецкого Шахтера. Однако из-за полномасштабной военной агрессии России бразилец покинул чемпиона Украины на правах свободного агента.

Читайте также Анатолий Трубин официально стал игроком Бенфики

Тете оставил Шахтер ни с чем

Вингер воспользовался правилом ФИФА и расторг контракт с Шахтером. В новом сезоне Тете будет защищать цвета турецкого Галатасарая. Бразилец подписал соглашение сроком на четыре года с возможностью пролонгации на один год.

В составе турецкого чемпиона Тете будет зарабатывать 2,8 миллиона евро в год. Кроме того, футболист получит бонус в размере 3,1 миллиона евро.

Напомним, что донецкий Шахтер подписал Тете в 2019 году. Тогда боссы "горняков" заплатили за талантливого вингера 15 миллионов евро. В составе Шахтера Тете сыграл 108 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 15 ассистов.

Весной 2022 года Тете оставил Шахтер, воспользовавшись разрешением ФИФА. Бразилец на правах бесплатной аренды защищал цвета Лиона и Лестера.

Заметим, что трансферная стоимость Тете составляет 25 миллионов евро.