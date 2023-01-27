А как же Шахтер: игрок "горняков" близок к переходу в английский клуб
Источник:Твиттер Фабрицио Романо
Бразильский полузащитник Тете в ближайшее время может переехать в АПЛ. Игрок все еще принадлежит донецкому Шахтеру.
В услугах бразильца заинтересован Лестер, который в ближайшее время может оформить переход Тете. Полузащитник защищает цвета французского Лиона на правах аренды.
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Детали потенциального трансфера
Переговоры между "лисами" и Тете находятся на финальной стадии, поэтому английский клуб может оформить трансфер бразильца уже зимой. Ранее полузащитником интересовался еще и Лидс, но "павлины" переключили свое внимание на Вестона Маккенни из Ювентуса.
Контракт Тете с Шахтером действует до лета 2023 года. Между Лионом и "горняками" есть договоренность, что игрок открыт для перехода в зимнее трансферное окно. У "ткачей" есть опция выкупа бразильца в размере 17,5 миллионов фунтов, но пока неизвестно готов ли Лион ей воспользоваться. Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.
Тете в донецком Шахтере
- В 2019 году бразилец присоединился к украинскому коллективу из Гремио за 15 миллионов евро.
- По "горнякам" Тете провел 75 поединков, в которых отличился 25 раз.
- Из-за начала войны России против Украины бразилец воспользовался специальным разрешением ФИФА на переход в другую команду. Тете очень хотел полностью завершить соглашение с Шахтером, но не нашлось ни одного соискателя, готового выкупить его контракт.