А как же Шахтер: игрок "горняков" близок к переходу в английский клуб

Бразильский полузащитник Тете в ближайшее время может переехать в АПЛ. Игрок все еще принадлежит донецкому Шахтеру.

В услугах бразильца заинтересован Лестер, который в ближайшее время может оформить переход Тете. Полузащитник защищает цвета французского Лиона на правах аренды.

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Детали потенциального трансфера

Переговоры между "лисами" и Тете находятся на финальной стадии, поэтому английский клуб может оформить трансфер бразильца уже зимой. Ранее полузащитником интересовался еще и Лидс, но "павлины" переключили свое внимание на Вестона Маккенни из Ювентуса.

Контракт Тете с Шахтером действует до лета 2023 года. Между Лионом и "горняками" есть договоренность, что игрок открыт для перехода в зимнее трансферное окно. У "ткачей" есть опция выкупа бразильца в размере 17,5 миллионов фунтов, но пока неизвестно готов ли Лион ей воспользоваться. Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

Тете в донецком Шахтере