Тесты, маски и сложный климат: Свитолина рассказала об условиях в Токио перед Олимпиадой
Источник:Большой теннис Украины
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже прилетела в Токио. Украинка рассказала об условиях в Олимпийской деревне.
Свитолиной запретили ехать со своей командой
Элина Свитолина была одной из первых среди украинских теннисисток, которая прилетела в Токио. Украинка рассказала, что спортсмены свободно могут передвигаться по Олимпийской деревне, тренироваться и ходить в столовую. Однако везде нужно ходить в маске. Она должна быть на лице даже во время бега на беговой дорожке.
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Спортсмены ежедневно сдают тесты на коронавирус. 26-летняя теннисистка отметила организаторов Олимпиады-2020 в Токио, которые создали более комфортные условия для участников соревнований, чем те, которые были в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году.
Свитолиной запретили брать в Токио кого-либо из своей команды и даже тренера англичанина Эндрю Беттлса. Поэтому с нашими теннисистками присутствует только капитан сборной Михаил Филима. Хотя многие спортсмены взяли с собой целую команду профессионалов.
Знаю, что довольно много игроков приехали с тренерами, тренерами по фитнесу, со своими психологами, поэтому странно, почему у меня не было возможности взять своего тренера,
– заявила Элина.
"Спортсмены живут в апартаментах по 3 комнаты, где на 6 человек только один туалет"
А вот с проживанием Элине повезло несколько лучше, чем другим спортсменам. У украинской теннисистки отдельная комната с туалетом и кондиционером: "Самое главное – кондиционер, который работает, потому что на улице 35 градусов, очень жарко. Знаю, что некоторым игрокам не повезло, потому что они живут в апартаментах по 3 комнаты, где на 6 человек только один туалет. Для больших команд это довольно трудно, так как стены картонные и все слышно".
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Свитолина еще не успела пересечься с другими украинскими спортсменами. У каждого свой график тренировок и подготовки к Олимпиаде. Элина надеется увидеть других участников соревнований, которые будут выступать под "сине-желтым" флагом. Все украинцы проживают в одном здании.
Запрет посещать соревнования других видов спорта
Теннисистка жалеет, что спортсмены не смогут ездить на соревнования, чтобы поддержать друг друга. Спортсменка жалуется на безумную жару и влажность. Она не была готова к такому климату. У Элины есть еще несколько дней на акклиматизацию и подготовку к старту.
Все находятся в одинаковых условиях, так что я стараюсь быть готовой ко всему. Я рада, что приехала, и очень счастлива быть членом украинской команды. Я в предвкушении от старта турнира, надеюсь, что смогу помочь Украине взять медаль,
– подытожила Свитолина.
- Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и будут проходить до 8 августа. Украина в теннисе будет представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская и сестры Киченок. Ранее в наших флагом должна была выступать 19-летняя Марта Костюк, но украинка пропускает Олимпиаду из-за травмы плеча.