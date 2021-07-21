Тесты, маски и сложный климат: Свитолина рассказала об условиях в Токио перед Олимпиадой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже прилетела в Токио. Украинка рассказала об условиях в Олимпийской деревне.

Свитолиной запретили ехать со своей командой

Элина Свитолина была одной из первых среди украинских теннисисток, которая прилетела в Токио. Украинка рассказала, что спортсмены свободно могут передвигаться по Олимпийской деревне, тренироваться и ходить в столовую. Однако везде нужно ходить в маске. Она должна быть на лице даже во время бега на беговой дорожке.

Примечательно Особое чувство, когда играешь за Украину, – Свитолина нацелилась на медаль Олимпиады

Спортсмены ежедневно сдают тесты на коронавирус. 26-летняя теннисистка отметила организаторов Олимпиады-2020 в Токио, которые создали более комфортные условия для участников соревнований, чем те, которые были в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году.

Свитолиной запретили брать в Токио кого-либо из своей команды и даже тренера англичанина Эндрю Беттлса. Поэтому с нашими теннисистками присутствует только капитан сборной Михаил Филима. Хотя многие спортсмены взяли с собой целую команду профессионалов.

Знаю, что довольно много игроков приехали с тренерами, тренерами по фитнесу, со своими психологами, поэтому странно, почему у меня не было возможности взять своего тренера,

– заявила Элина.

"Спортсмены живут в апартаментах по 3 комнаты, где на 6 человек только один туалет"

А вот с проживанием Элине повезло несколько лучше, чем другим спортсменам. У украинской теннисистки отдельная комната с туалетом и кондиционером: "Самое главное – кондиционер, который работает, потому что на улице 35 градусов, очень жарко. Знаю, что некоторым игрокам не повезло, потому что они живут в апартаментах по 3 комнаты, где на 6 человек только один туалет. Для больших команд это довольно трудно, так как стены картонные и все слышно".

Вот так Чемпионка 2018: Свитолина может не попасть на Итоговый турнир WTA

Свитолина еще не успела пересечься с другими украинскими спортсменами. У каждого свой график тренировок и подготовки к Олимпиаде. Элина надеется увидеть других участников соревнований, которые будут выступать под "сине-желтым" флагом. Все украинцы проживают в одном здании.

Запрет посещать соревнования других видов спорта

Теннисистка жалеет, что спортсмены не смогут ездить на соревнования, чтобы поддержать друг друга. Спортсменка жалуется на безумную жару и влажность. Она не была готова к такому климату. У Элины есть еще несколько дней на акклиматизацию и подготовку к старту.

Все находятся в одинаковых условиях, так что я стараюсь быть готовой ко всему. Я рада, что приехала, и очень счастлива быть членом украинской команды. Я в предвкушении от старта турнира, надеюсь, что смогу помочь Украине взять медаль,

– подытожила Свитолина.