Терлюга завоевала "золото" чемпионата Европы по карате, одолев олимпийскую чемпионку

В турецком Газиантепе продолжается чемпионат Европы по карате. Анжелика Терлюга принесла Украине первое "золото".

Третья награда и первая "золота"

Анжелику Терлюгу просто не остановить. 30-летняя каратистка, являющаяся номером один в своей весовой категории, привела Украину к очередной победе на татами, пишет 24 канал.

Стоит прочесть Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге

Украинка в финале победила очень принципиальную соперницу из Болгарии Ивет Горанову. Именно эта оппонентка забрала из-под носа Терлюги историческое олимпийское золото в Токио. Теперь настало время реванша от украинской каратистки.

Путь Терлюги к "золоту"

В весовой категории до 55 килограммов Анжелика уверенно пробилась в финал. На своем пути украинка одержала четыре победы. Сначала она прошла представительницы Испании и Хорватии.

Уже на стадии 1/4 финала Терлюга одолела соперницу из Азербайджана Мадину Садигову с "сухим" счетом 8:0. В полуфинале украинка встретилась с итальянкой Вероникой Брунори, которая несколько потрепала нервы поклонникам Терлюги. Анжелика выцарапала сложную победу за выход в финал – 2:1.

Преимуществом в начале финальной схватки владела олимпийская чемпионка Горанова, но Терлюга быстро вспомнила то досадное поражение в Токио и не только разрушила доминирование соперницы, но и уничтожила ее вовсе – 11:3 в пользу Терлюги.

Невероятное исполнение гимна от сборной

Анжелика Терлюга – чемпионка Европы по карате. Это первая медаль каратистки на таком уровне за последние три года. В последний раз украинка брала награду чемпионата Европы еще в 2019 году в мексиканской Гвадалахаре. Тогда украинка тоже поднялась на высшую ступеньку пьедестала.

В этот раз Терлюга снова сделала так, чтобы украинский гимн звучал на церемонии награждения. Сборная в унисон с Анжеликой спела гимн родной страны, а сине-желтый флаг поднялся выше других.

Видео с церемонии награждения

До этого копилку сборной Украины уже пополнили двумя наградами. Две "бронзы" получили Анита Серегина (до 61 килограмма) и Ризван Талибов (более 84 килограмма).