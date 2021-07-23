Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь: фото

В Японии официально стартовали Олимпийские игры. Олимпийский огонь на церемонии открытия зажгла теннисистка Наоми Осака.

Всего церемония открытия Олимпиады длилась почти четыре часа. После первой части представления был традиционный парад атлетов, в котором приняли участие и украинские спортсмены.

Как это было Церемония открытия Олимпиады-2020: фото с выхода Украины

После этого снова была торжественная церемония, которая закончилась зажжением олимпийского огня на стадионе.



Наоми Осака зажгла олимпийский огонь / Фото Getty Images

На Олимпиаде-2020 в Токио эту почетную миссию поручили теннисистке Наоми Осаке. Она четыре раза побеждала на турнирах Grand Slam и является одной из главных фавориток на соискание золотой награды на Олимпиаде-2020.