Теннисистам из России и Беларуси озвучили требования для участия в турнирах в Великобритании
Источник:Tennis365
Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон рассказал, при каких условиях теннисисты России и Беларуси смогут выступить на территории их страны. Спортсмены должны озвучить свою позицию по поводу войны в Украине.
Не смогут поучаствовать, если не осудят Путина
Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Уимблдонском турнире, если выступят с публичным осуждением войны в Украине. Хаддлстон подтвердил озвученную позицию.
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Отмечается, что теннисисты из России и Беларуси должны предоставить доказательства того, что они не поддерживают действия правительства своих стран, если хотят участвовать в теннисных турнирах на территории Великобритании, включая Уимблдон.
У меня была хорошая встреча с разными руководящими органами, на которой мы обсуждали наши шаги по санкциям и запретам для индивидуальных спортсменов,
– сказал Хаддлстон.
Как вариант рассматривается подписание письменной декларации.
"Мы хотим получить письменное заявление о том, что эти спортсмены не получают деньги от Путина, России или Беларуси и также, что они не будут одобрительно отзываться о Путине, России и Беларуси.
Мы просим руководящие органы или организаторов спортивных мероприятий заранее получить такую гарантию, если они собираются разрешить играть индивидуальным игрокам под нейтральным флагом. Если люди говорят, что они нейтральные спортсмены, мы хотим быть уверены, что они действительно нейтральны и, следовательно, никакой связи с Путиным нет.
Если какие-либо отдельные виды спорта или организации решат полностью запретить выступления индивидуальных российских или белорусских спортсменов, то мы это также поддержим", – добавил министр спорта Великобритании.
- Российские и белорусские спортсмены могут выступать в индивидуальном соревновании в нейтральном статусе.
- Уимблдонский турнир стартует 27 июня и завершится 10 июля.