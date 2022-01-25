Теннисист на Australian Open попал мячом в ребенка: как он искупил свою вину

Австралийский теннисист Ник Кирьос в дуэте с Танаси Коккинакисом в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии обыграл шестых сеяных Тима Пюца и Майкла Винуса (7:5, 3:6, 6:3).

В одном из игровых эпизодов он так сильно зарядил мячом о корт, что тот улетел на трибуны и больно ударил мальчика-болельщика.

К слову Австралийский теннисист Кирьос выпил с фанами пиво после победы на Australian Open: видео

Впоследствии австралиец подарил юноше свою ракетку, после чего тот перестал плакать.

Другие скандалы с Кирьосом

Ник Кирьос за годы карьеры часто попадал в скандалы. Достаточно вспомнить, как на Уимблдоне-2018 он со злости зарядил мячом в руку девочке, подающей мячи. От сильной боли (оказалось, что мяч летел со скоростью 217 км/ч) пострадавшая заплакала, а затем ее вывели из арены.

Через год австралиец заплатил 113 тысяч долларов штрафа за безобразное поведение на турнире в американском Цинциннате (нецензурно выражался в адрес судьи, разбил две ракетки и покинул корт).

Видео эпизода с мальчиком-болельщиком