"Разгульная жизнь": стали известны детали конфликта Тен Хага и Рэшфорда

Отношения между главным тренером Манчестер Юнайтед Эриком тен Хагом и нападающим команды Маркусом Рэшфордом сильно пошатнулись. Названы обстоятельства, которые этому способствовали.

В раздевалке "красных" дьяволов не слишком дружественная атмосфера. А все потому, что отношения главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага и нападающего команды Маркуса Рэшфорда сильно ухудшились.

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Тен Хаг оштрафовал Рэшфорда на 780 тысяч евро

Специалист практически не общается со своим подопечным после его пьяных выходок в Белфасте. Рэшфорд не пришел на тренировку после того, как сильно напился в столице Северной Ирландии, что не понравилось тен Хагу.

Впоследствии Рэшфорд был оштрафован на 780 тысяч евро, что равно его двухнедельной зарплате, за недопустимое поведение. Сотрудники Манчестер Юнайтед переживают тем, что ситуация может стать непоправимой.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 31 матч за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 6 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.